От обстрелов ВФУ за день погиб один мирный житель

ВФУ обстреляли Никитовский район Горловки. Фото: t.me/Prikhodko1970

Украинские боевики открыли вновь огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов в Республике погиб один мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны.

— В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб 1 человек и еще 10 мирных жителей получили ранения, — сообщили в Штабе.

Напомним, что ВФУ атаковали Петровский район Донецка. В Петровском районе повреждения получили зданий по адресам: ул. Исакова, 2 - Стоматологическая поликлиника №3; ул. Петровского, 262 «а» - СТО; ул. Полупанова, 15/1 – частный жилой дом. Также в результате обстрела по ул. Знаменской, ул. Гималайской, ул. Р.Ибаррури, ул. Камвольной, ул. Электровозной разбросаны ПФМ-1 «Лепесток».

Кроме того, в населенном пункте Александровка обесточены 12 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 950 абонентов. В Горловке частично обесточены поселки Рутного комбината и шахты им. Н. А. Изотова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ разбросали фугасные мины вокруг школы в Донецке

Возле учебного заведения Кировского района были обнаружены «Лепестки» (подробнее)