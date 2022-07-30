В Новопсковский район ЛНР российские строители завезли материалы для восстановления двух школ и поликлиники

Строительные смеси, стропила, брусья и прочее сырье доставили для продолжения работ в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Фото: Администрация Новопсковского района

Для хороших дел не существует выходных дней - в Новопсковский район Луганской Народной Республик российские строители завезли необходимые материалы для ремонта учебных и медицинского учреждений. Помощь поступила из Воронежской области. Об этом сообщили в администрации района.

Там уточнили, что общий вес груза составил более 50 тонн.

- В субботу, 30 июля, в Новопсковский район ЛНР строительная компания «Выбор» - генеральный подрядчик от Воронежской области - завезла материалы для восстановления двух школ и здания поликлиники Новопсковской центральной районной многопрофильной больницы: более 50 тонн строительных смесей, стропил, бруса и прочего необходимого сырья для продолжения работ в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, - рассказали в мэрии.

Уточняется, что ремонтные работы планируют завершить к началу учебного года.

Тем временем в ДНР сообщили, что Чувашия поможет запустить два завода в Республике. Помимо этого, есть также вполне конкретные планы по организации здесь производства окон и дверей - чтобы оперативней восстанавливать жилые дома и промышленные предприятия.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР начнут выплачивать компенсации за утраченное жилье

Под утраченным подразумевается жилье, поврежденное боевыми действиями с 24 февраля 2022 года (подробнее)