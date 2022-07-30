В Петровском районе Донецка под обстрелом погиб мужчина

Жизнь мирного жителя оборвал украинский снаряд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские боевики, выпустив снаряды по Петровскому району Донецка, оборвали жизнь мужчины 1952 года рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что погибший проживал в частном доме по улице Знаменская, 93.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР проинформировали, что вооруженные формирования Украины обстреляли также Киевский район Донецка.

- По улице Революционной ранены мужчина и женщина, - сообщили там.

В Куйбышевском районе столицы тоже ранен мирный житель.

- В результате обстрела ВФУ по проспекту Кремлевскому получил ранения мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь, - проинформировал Штаб.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском районе столицы в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано прямое попадание снаряда. Пострадали двое мирных жителей, повреждены два дома. В Куйбышевском районе где снаряд попал в цех по разливу воды, ранен мужчина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Горловке скончался от ран пожилой житель, пострадавший от обстрела ВСУ

Мужчина проживал в поселке Гольмовский (подробнее)