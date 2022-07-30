В освобожденных районах ДНР школьники пройдут летние интенсивы по русскому языку и истории

Обучение будет организовано на базе школ освобожденных районов, а также тех, куда поступают эвакуированные учащиеся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьники из освобожденных районов ДНР смогут позаниматься русским языком в летних школах интенсивного обучения. Кроме того, для них организованы курсы по истории. Об этом сообщили ДАН в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что к занятиям планируют приступить около 2 тысяч человек.

- Предполагается, что около двух тысяч обучающихся с освобожденных территорий получат возможность в летний период заниматься русским языком, познакомиться с историей родного края, России, - рассказали в ведомстве.

Большинство таких школ уже приступили к занятиям еще с 4 июля. Те ребята, кто выехал в это время на отдых или оздоровление, смогут наверстать упущенное и приступить к обучению в августе.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденной части ДНР для детей организуют летние школы, где они будут интенсивно изучать историю и русский язык. Ожидается, что такие занятия помогут учащимся быстрее интегрироваться в республиканский образовательный процесс.

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