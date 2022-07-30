Обстрелы Донецка продолжаются, в городе ранены несколько людей

Пострадавшие госпитализированы в больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики продолжают обстрелы Донецка. В Киевском районе столицы в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано прямое попадание снаряда, пострадали несколько людей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Ранение получили двое мирных жителей, повреждены два дома, - проинформировал он в своем телеграм-канале.

Под прицельным огнем ВСУ оказался и Куйбышевский район столицы, где снаряд попал в цех по разливу воды на Куйбышева 109е. Ранение получил мужчина.

- Пострадавший мужчина 1986 года рождения получил множественные осколочные ранения (лица, грудной клетки, плеча, левой голени), госпитализирован в городскую больницу №17, - сообщил мэр.

Кроме того, обстрелами были разрушены дома по улице Куйбышева, 109е и 104. Пострадали также частные домостроения по улице Спартака, 58, 60. По улице Степаненко,4а повреждено здание Дворца культуры имени Т.Г. Шевченко. А по улице Рыбалко, 2 пострадал дом частного сектора, а также автомобиль.

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