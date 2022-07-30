ВСУ сбросили противопехотные мины на Петровский район Донецка

В Петровском районе Донецка по улице Бринько, 36, в радиусе примерно 37 метров обнаружено 37 противопехотных фугасных мин «Лепесток». Фото: ТГ/Кулемзин

Еще одна часть Донецка была заминирована вооруженными формированиями Украины с помощью реактивной артиллерии. Противопехотные мины «Лепесток» ВСУ сбросили на Петровский район города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что мины были разбросаны украинскими боевиками с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган».

- По данным СЦКК по Петровскому району Донецка выпущена 1 ракета 9М27К3 (оснащенная противопехотными минами ПФМ-1С «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», - проинформировал мэр.

Градоначальник призвал местных жителей быть предельно осторожными и не ходить по траве и листве.

- Не прикасайтесь к незнакомым предметам! - в который раз предупредил он.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов необходимо звонить в МЧС и полицию по номерам телефонов «101» и «102».

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