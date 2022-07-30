В Кременском районе ЛНР подорвался на мине электрик

Многие населенные пункты Донбасса сейчас перенасыщены взрывоопасными предметами. Фото: mintek-dnr.ru

В Луганской Народной Республике подорвался на мине электромонтер Счастинского РЭС. Мужчина погиб во время выполнения работ в одном из сел Кременского района. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Там уточнили, что в пятницу, 29 июля, электрик направился выполнять монтаж воздушной линии электропередач вблизи села Варваровка. Там в процессе работы 32-летний специалист получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

- 29 июля в районе населенного пункта Варваровка при выполнении работ по монтажу воздушной линии электропередачи 110 кВ минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью, получил электромонтер бригады Счастинского РЭС, мужчина 1990 года рождения, - проинформировало ведомство.

Напомним, что многие районы и населенные пункты Донбасса сейчас перенасыщены взрывоопасными предметами. Ранее сообщалось, что в Мариуполе при разборке завалов пострадали три человека - трактор подорвался на взрывоопасном предмете. А в Волновахе при разборе завалов дома подорвались двое работников коммунальных служб.

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