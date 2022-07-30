Союзные силы подавили три огневых точки ВСУ в районах Марьинки и Песок

Уничтожена также часть военной техники противника
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За прошедшие сутки военнослужащие ДНР при поддержке российских войск подавили три огневых точки украинских боевиков, расположенные в районах населенных пунктов Марьинка и Пески под Донецком. Кроме того, была уничтожена часть военной техники противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, две гаубицы М777, один БТР, два автомобиля повышенной проходимости и до двадцати человек личного состава, - проинформировал он.
Тем временем в ЛНР сообщили о 65 ликвидированных в ходе боев националистах.
- Уничтожено до 65 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 2 артиллерийские установки, 4 единицы специальной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.
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