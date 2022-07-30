В ДНР освободили еще четыре населенных пункта западнее Волновахи

Союзные силы продолжают наступление по нескольким направлениям. Фото: Штаб теробороны ДНР

Войска русской коалиции освободили еще четыре населенных пункта Донбасса. Все они расположены в юго-западной части ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что таким образом под контролем союзных сил сейчас находятся 262 населенных пункта Республики.

- По состоянию на 30 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 262 населенных пункта, включая Октябрьское, Ялынское, Георгиевку и Малый Керменчик, - проинформировал Штаб.

Военные уточнили, что силы русской коалиции продолжают наступать по нескольким направлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что союзные войска в ходе движения на Артемовск (Бахмут) освободили два населенных пункта на подступах к городу - села Покровское и Клиновое. Наступление на Артемовск ведется сразу с двух направлений.

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Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР (подробнее)