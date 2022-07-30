В Донецке обезвредили более 600 противопехотных фугасных мин «Лепесток», разбросанных ВСУ

Такие мины малозаметны на почве и в траве, сливаясь с местностью, они представляют собой огромную опасность. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке за прошедшие два дня саперы ДНР обезвредили более 600 противопехотных фугасных мин «Лепесток», разбросанных из реактивной артиллерии ВСУ. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Они уже обнаружены в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник призвал жителей быть максимально осторожными.

- Внимание! Мины могут находиться и в других районах города! - предупредил он.

Отметим, что мины «Лепесток» бывают зеленого или коричневого цвета, длиной 12 и шириной 6,5 сантиметров. Ими украинские боевики снаряжают свои системы залпового огня и затем разбрасывают с воздуха. Такие мины малозаметны на почве и в траве. Сливаясь с местностью, они представляют собой огромную опасность.

- Всем гражданам следует быть предельно острожными. Ни в коем случае не наступать и не подбирать незнакомые предметы! Отдельно следить при прогулках за детьми и домашними животными! - подчеркнул Кулемзин.

Напомним, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщить в МЧС и в полицию. Их номера телефонов - «101» и «102».

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