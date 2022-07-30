В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли 8 человек и еще 14 были ранены

Результаты обстрела Донецка по Ленинскому проспекту. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли ДНР 75 раз. За это время они выпустили в ее направлении 632 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», арторудий калибра 155, 152 и 122 мм, танков и 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Петровский районы), Гольмовский, Доломитное, Новолуганское, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Минеральное и Макеевка (Червоногвардейский район), - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов в ДНР погибли 8 человек и еще 14 были ранены, в том числе подросток - парень 2007 года рождения.

Кроме того, снарядами повреждены 55 жилых домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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