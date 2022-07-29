ВСУ атаковали Куйбышевский район Донецка, погибла женщина

В результате украинской агрессии число раненых и погибших растет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины атаковали Куйбышевский район Донецка, вследствие чего была убита мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По проспекту Колхозному погибла женщина, - заявили военные.

Кроме того, в результате удара пострадало здание местной больницы.

- В результате обстрела повреждено здание больницы № 21, расположенное по проспекту Кремлевскому, - проинформировал Штаб.

Также стало известно, что на территории района украинские войска разбросали запрещенные противопехотные мины «Лепестки».

- ПМФ-1 обнаружены также в Куйбышевском районе Донецка по улицам: Изотова, Зоринская, Правды, - сообщили в ведомстве.

Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Червоногвардейскому району Макеевки, разбросав по местности мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Такие же мины ВСУ сбросили под ноги жителей поселка Пантелеймоновка возле Горловки, а также микрорайона Текстильщик в Донецке.

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