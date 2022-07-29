В Горловке скончался от ран пожилой житель, пострадавший от обстрела ВСУ

Сегодня вечером по направлению Курдюмовка - Гольмовский украинские боевики выпустили десять снарядов натовского образца калибром 155 мм Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Пожилой житель поселка Гольмовского под Горловкой скончался от ран, полученных в результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщил руководитель администрации города Иван Приходько.

- К сожалению, пожилой мужчина Р. Н. А., получивший ранение вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Гольмовский Никитовского района Горловки по улице Аренского, скончался. Вечная память, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Отметим, что по данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сегодня вечером по направлению Курдюмовка - Гольмовский украинские боевики выпустили десять снарядов натовского образца калибром 155 мм. Поселок был обесточен.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ с помощью реактивной артиллерии разбросали по горловскому поселку запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Опасные боеприпасы были обнаружены в поселке Пантелеймоновка на улицах Октябрьская и Маяковского.

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