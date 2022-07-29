Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку идеи выдачи жилищных сертификатов «разрушенцам»

Леонид Пасечник выразил искреннюю благодарность за такой шаг по поддержке людей. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил российского президента Владимира Путина за поддержку идеи выдачи жилищных сертификатов жителям Республики, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий.

- Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера правительства Марата Хуснуллина о выдаче жителям Луганской Народной Республики, чьи дома были разрушены в результате украинской агрессии, жилищных сертификатов. Они позволят людям приобрести жилье в любой точке Луганщины, - пояснил он в своем телеграм-канале.

Леонид Пасечник подчеркнул, что Российская Федерация помогает ЛНР справиться с последствиями преступлений украинского режима. Но и жители Донбасса не сидят сложа руки - уже сегодня они выходят разбирать завалы и сметать битые стекла с улиц. Ведь только вместе можно возродить огромный потенциал Донбасса.

Тем временем в ДНР взялись восстановить до осени все жилые объекты со степенью разрушений до 30 процентов. Специалисты отремонтируют кровли и незначительные повреждения несущих конструкций зданий. Сейчас на территории Республики работает огромное количество подрядчиков из России, которые помогут с ремонтом инфраструктуры и жилья.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Российские строители возводят модульные городки в Мариуполе

Они будут предназначены для людей на срок восстановления или постройки постоянного жилья (подробнее)