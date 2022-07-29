Огнем украинских боевиков на западе Донецка убита мирная жительница

Украинские обстрелы продолжают отнимать жизни мирных жителей ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские обстрелы продолжают отнимать жизни мирных жителей ДНР. Так, стало известно о гибели еще одной женщины в Донецке. Об этом сообщил руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе в результате обстрелов по адресу: улица Косарева, 40, погибла женщина. Данные уточняются, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Также сообщается, что по улице Косарева, 46 в результате обстрела была повреждена газовая труба.

Тем временем жителей микрорайона Текстильщик в городе Донецке предупредили об опасности - над его территорией украинские каратели сбросили множество противопехотных мин нажимного действия «Лепесток».

Мины уже обнаружены по улицам Пинтера и Терешковой, а также в районе поселка Землянки. Людей просят соблюдать предельную осторожность и не прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, а про их обнаружение сообщать в полицию и МЧС.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Раненая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице

Характер полученных травм оказался несовместим с жизнью (подробнее)