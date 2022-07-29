Школьникам освобожденных районов ДНР выдали аттестаты республиканского образца

Ранее заявлялось. что ребята на всей территории Республики будут учиться по обновленным российским образовательным стандартам. Фото: ТГ/Кулемзин

Выпускникам общеобразовательных учебных заведений освобожденных территорий ДНР были выданы аттестаты республиканского образца. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что больше всего дипломов получили девятиклассники.

- На освобожденных территориях количество выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании - 2240 человек; количество выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании - 1441 человек, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее новый министр образования и науки ДНР Ольга Колударова рассказала, что школьники с освобожденных территорий Донецкой Народной Республики в этом году впервые пойдут в русскоязычные школы. Кроме того, она уточнила, что ребята на всей территории Республики начнут учиться по обновленным российским государственным образовательным стандартам.

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