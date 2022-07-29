Раненая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице

Жертвой обстрелов столицы стала еще одна мирная жительница Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жертвой обстрелов Донецка стала еще одна мирная жительница. Получив ранения, женщина была госпитализирована в больницу. Однако характер полученных травм оказался несовместим с жизнью. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Мирная жительница, получившая ранение во время обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка, скончалась в больнице, - проинформировали там.

Тем временем в администрации города заявили, что украинские агрессоры продолжают обстреливать Донецк. Только в течение последнего получаса по Кировскому и Куйбышевскому районам столицы ВСУ выпустили 40 ракет из установки залпового огня «Град». По Петровскому району были выпущены 5 снарядов калибром 152 мм.

Количество раненых постоянно растет. Так, в Кировском районе Донецка их число возросло до 4 человек, один из них подросток 2007 года рождения, в Киевском районе - до 5 человек.

От украинских обстрелов страдают и окраины города. В данный момент известно о раненых мужчине и женщине в прифронтовом поселке Александровка под Донецком. В поселке Старомихайловка в результате вражеского огня пострадал мужчина.

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