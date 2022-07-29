ВСУ обстреляли «Точкой- У» город Сватово в ЛНР, ранены три жителя

Информация о последствиях удара уточняется. Фото (иллюстрация): УНМ ЛНР

Украинские боевики нанесли ракетный удар по городу Сватово в ЛНР. В результате обстрела были ранены трое мирных жителей, повреждены и разрушены жилые дома. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт был обстрелян ВСУ из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

- Представительством ЛНР в СЦКК 29 июля в 08:15 зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено и разрушено четыре жилых дома, - проинформировали наблюдатели.

В СЦКК добавили, что в населенном пункте были также повреждены несколько гаражей и личных автомобилей граждан. На месте обстрела работают экстренные службы, представители военной комендатуры ЛНР и правоохранительные органы.

Информация о последствиях нанесенного удара уточняется.

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