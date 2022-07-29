В ДНР назвали причину удара ВСУ по исправительной колонии в Еленовке

Целью удара стали корпуса, где содержались пленные «азовцы»* Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Число погибших и раненых в результате обстрела ВСУ Еленовской исправительной колонии еще уточняется. По последним данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара предположительно из РСЗО HIMARS там погибли 53 человека, еще 75 были ранены. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Тем временем Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это был преднамеренный обстрел со стороны ВСУ. И пояснил причину таких действий.

- Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности «Азова»*, которые начали давать показания, - рассказал он в эфире Первого канала.

По словам Главы Республики, сейчас раненым оказывается необходимая медицинская помощь, их распределяют по больницам по степени тяжести полученных травм.

- Всего находилось 193 человека там непосредственно в Еленовской колонии, - уточнил Денис Пушилин.

Напомним, ранее стало известно о ракетном ударе со стороны украинской армии по колонии в Еленовке. Первоначально заявлялось о 40 погибших пленных.

*Запрещенная в ДНР и РФ организация

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР первое судебное слушание по делу группировки «Медведи SS» назначено на 1 августа

Всем членам банды грозит смертная казнь (подробнее)