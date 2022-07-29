В Донецке сообщили о ранении еще 5 мирных жителей, в том числе подростка

Пострадавшими занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецке в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины был ранен подросток. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там отметили, что инцидент был зафиксирован в Кировском районе столицы.

- В результате обстрела ВФУ по улице Пограничной в Кировском районе Донецка получил ранения подросток 2007 года рождения, - проинформировал Штаб.

Чуть позже там уточнили, что в этом же районе Донецка был ранен еще один человек.

Также, по сведениям Штаба, трое гражданских лиц пострадали в Киевском районе столицы, который подвергся обстрелу украинских войск из РСЗО «Ураган».

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР от украинских обстрелов за сутки погиб один и были ранены 23 мирных жителя, в том числе ребенок - девочка 2016 года рождения. За это время по территории Республики противник выпустил 500 боеприпасов.

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