В ДНР от украинских обстрелов за сутки погиб один и были ранены 23 мирных жителя

Обстрелы мирных кварталов Республики не прекращаются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 70 раз. За это время в ее направлении были выпущены 500 боеприпасов самого различного вида - от снарядов реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии 155, 152 и 122 мм, танкового вооружения до 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Железная Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Лозовое, Старомихайловка, Еленовка и Иловайск, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов в Республике погиб один и были ранены 23 мирных жителя, в том числе ребенок - девочка 2016 года рождения.

Кроме того, снарядами повреждены 51 дом и 16 объектов гражданской инфраструктуры ДНР.

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