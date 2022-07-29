Правоохранителей из России наградили за работу в ЛНР

Сотрудников сводного отряда полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области наградили медалями Луганской Народной Республики «За содействие органам внутренних дел». Фото: УНМ ЛНР

Работников сводного отряда полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области наградили медалями «За содействие органам внутренних дел» в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

Там пояснили, что награды российские полицейские получили за успешное выполнение задач повышенной сложности по обеспечению охраны правопорядка и безопасности граждан Республики, добросовестное исполнение служебных обязанностей и личный вклад в борьбу с преступностью.

- От имени министра внутренних дел Луганской Народной Республики, от имени всего личного состава МВД ЛНР и от себя лично примите искреннюю благодарность за вашу службу, за вашу гражданскую позицию, - поблагодарил коллег замминистра внутренних дел - начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев.

Отметим, сотрудники МВД России были направлены в ЛНР в мае 2022 года. Вместе с местными правоохранителями они обеспечивают правопорядок в городах Луганской Народной Республики и на ее освобожденных территориях.

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