Число раненых в Куйбышевском районе Донецка возросло до четырех человек, включая 6-летнего ребенка

Раненых - троих взрослых и одного ребенка - госпитализировали

Число раненых в результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка возросло до четырех человек, включая 6-летнего ребенка. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Адреса, по которым зафиксированы разрушение в результате ударов украинских военных: ул. Энгельса, 101, 103, 109 – повреждено остекление; ул. Степаненко, 22 – повреждено остекление; ул. Славина, 3 (Свято-Благовещенский храм) – повреждены кровля и остекление; ул. Славина (здание магазина «Горняк») – повреждены кровля и остекление; ул. Красная горка, 1/1 повреждены кровля, остекление, газопровод; ул. Чернова, 3, 32 – повреждены кровля и остекление; ул. Степаненко, 24, 26а – повреждено остекление; ул. Энгельса, 112, 114, 116, 118 – повреждено остекление; ул. Корабельная, 81 (бывший склад железнодорожных ресторанов) – возгорание зданий; ул. Степная, 152 – возгорание дома; ул. Рыбалко, 26 – возгорание дома.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в Киевском районе Донецка на украинской мине-лепестке подорвался мужчина.

Такие мины малозаметные, зеленого и светло-коричневого цвета. Взрываются как при нажатии или касании (достаточно 3-5 кг, чтобы привести их в действие), так и самопроизвольно, в том числе и от попадания прямых солнечных лучей, в случае нагрева.

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