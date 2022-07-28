На севере Донецка под обстрелом ВСУ погиб мирный житель

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирный житель погиб под обстрелом украинских боевиков в северной части Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Вооруженные формирования Украины убили мирного жителя в Киевском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - проинформировали там.

По данным Штаба, в результате сегодняшних обстрелов ВСУ получили ранения 15 мирных жителей Республики.

Отметим, ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка по улице Чеканной, 18 на украинской мине «Лепесток» подорвался мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу № 21.

Жителям напоминают, что 27 июля в 23.10 по территории Киевского и Куйбышевского районов столицы в районе железнодорожного вокзала был зафиксирован обстрел ВСУ с выбросом противопехотных мин «Лепесток» - не менее 600 штук. Сотрудники МЧС ДНР уже приступили к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Однако работу саперов значительно осложняют непрекращающиеся обстрелы данных районов города.

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