В День Крещения Руси дети из Донбасса встретились с Патриархом Кириллом

Святейший Владыка рассказал детям о важности сохранения веры в душе и сбережения традиционных ценностей. Фото: russia.mid-dnr.su

В День Крещения Руси в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми из Донбасса и освобожденной части Украины. На встрече присутствовала также посол ДНР в России Ольга Макеева. Об этом сообщила пресс-служба дипломата.

Там уточнили, что с 27 по 31 июля по приглашению Святейшего Владыки ребята отправились на Патриаршее подворье в Переделкино, где приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Крещения Руси.

Встретиться с этими детьми, по словам самого Патриарха Кирилла, было для него большой радостью, потому как все, что касается Донбасса, Харьковской области, где сейчас так страдают люди, очень тревожит и ранит его. Ведь все, кто там живет, - православный народ, чада Московского Патриархата.

- Кто-то это признает, с радостью исповедует и участвует в жизни нашей Церкви, кто-то пошел по пути незаконного раскольнического отделения от нашей Церкви, но каждому Бог судья, а для Патриарха все православные на Украине - это его дети, - отметил он.

Напомним, сегодня, 28 июля, во всем православном мире верующие празднуют знаменательную дату - 1034-летие крещения Руси. В связи с этим жителей ДНР поздравил Глава Республики Денис Пушилин.

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