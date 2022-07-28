В ЛНР заявили о разминировании большей части Северодонецка

Территорию города расчищают от взрывоопасных предметов. Фото: ЛИЦ

Саперы более чем наполовину разминировали территорию освобожденного города Северодонецк в ЛНР. Об этом сообщил Глава Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что в первую очередь специалисты обследовали объекты жизнеобеспечения города.

- Северодонецк уже больше чем на 50% мы разминировали. В первую очередь мы разминировали водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы, газораспределители - все те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - рассказал он во время рабочей встречи с заместителем председателя Государственной Думы РФ, заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анной Кузнецовой.

Лидер Луганской Народной Республики отметил, что в городе продолжается разбор завалов, работают строители и коммунальщики со специальной техникой.

- Люди с большим воодушевлением приводят свой город в порядок, разбирают завалы, подметают улицы. Очень много людей возвращается, - сказал Леонид Пасечник.

Он также добавил, что сейчас перед властями Республики стоит главная цель - создать такие условия жизни в городе, чтобы люди могли спокойно перезимовать эту зиму.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Северодонецке саперы начали разминировать центральные улицы. Расчисткой территории занимаются специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

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