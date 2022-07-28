В ДНР первое судебное слушание по делу группировки «Медведи SS» назначено на 1 августа

Первое судебное слушание по делу группировки «Медведи SS» назначено на 1 августа Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Первое судебное слушание по делу группировки украинских боевиков «Медведи SS» назначено на 1 августа. Об этом сообщил ДАН источник, знакомый с материалами дела.

- Первое судебное слушание по делу «Медведи SS2 назначено на 1 августа, - сказал собеседник агентства.

По данным другого информированного источника, слушание пройдет в закрытом формате по объединенному делу «Медведей SS» и их командира — Александра Кравцова, дело которого было передано в Верховный суд 25 июля.

Участники экстремистской группировки «Медведи SS» были задержаны в мае этого года при выходе с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы боевики «Азова» (организация запрещена в РФ). Установлено, что с осени 2017 года по 20 мая 2022 года члены этого формирования принимали участие в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма и иных человеконенавистнических идей.

Командиру группировки «Медведи SS» Александру Кравцову было предъявлено обвинение по трем статьям УК ДНР. Он обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании и действиях направленных на свержение конституционного строя Республики. Боевик полностью признал вину.

Им всем грозит смертная казнь.

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