ВСУ ударили по Куйбышевскому району Донецка: трое мирных жителей ранены, разрушения почти по двадцати адресам

Украинские боевики продолжают наносить урон городу

Сегодня, 28 июля, ВСУ обстреляли центральную часть Донецка – в Куйбышевском районе ранены трое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель Донецка Алексей Кулемзин.

Градоначальник привел адреса, по которым зафиксированы разрушение в результате ударов украинских военных.

- Украинские военные преступники, обстреляв Куйбышевский район, причинили бедствия по следующим адресам: ул. Энгельса, 101, 103, 109 – повреждено остекление; ул. Степаненко, 22 – повреждено остекление; ул. Славина, 3 (Свято-Благовещенский храм) – повреждены кровля и остекление; ул. Славина (здание магазина «Горняк») – повреждены кровля и остекление; ул. Красная горка, 1/1 повреждены кровля, остекление, газопровод; ул. Чернова, 3, 32 – повреждены кровля и остекление; ул. Степаненко, 24, 26а – повреждено остекление; ул. Энгельса, 112, 114, 116, 118 – повреждено остекление; ул. Корабельная, 81 (бывший склад железнодорожных ресторанов) – возгорание зданий; ул. Степная, 152 – возгорание дома; ул. Рыбалко, 26 – возгорание дома, - говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с боевыми действиями в Куйбышевском районе (микрорайон Грабари) обесточено 8 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались около 2 тысяч абонентов.

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