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Политика28 июля 2022 13:21

ВСУ ударили по Куйбышевскому району Донецка: трое мирных жителей ранены, разрушения почти по двадцати адресам

Около двух тысяч домов остались без света
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики продолжают наносить урон городу

Украинские боевики продолжают наносить урон городу

Сегодня, 28 июля, ВСУ обстреляли центральную часть Донецка – в Куйбышевском районе ранены трое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель Донецка Алексей Кулемзин.

Градоначальник привел адреса, по которым зафиксированы разрушение в результате ударов украинских военных.

- Украинские военные преступники, обстреляв Куйбышевский район, причинили бедствия по следующим адресам: ул. Энгельса, 101, 103, 109 – повреждено остекление; ул. Степаненко, 22 – повреждено остекление; ул. Славина, 3 (Свято-Благовещенский храм) – повреждены кровля и остекление; ул. Славина (здание магазина «Горняк») – повреждены кровля и остекление; ул. Красная горка, 1/1 повреждены кровля, остекление, газопровод; ул. Чернова, 3, 32 – повреждены кровля и остекление; ул. Степаненко, 24, 26а – повреждено остекление; ул. Энгельса, 112, 114, 116, 118 – повреждено остекление; ул. Корабельная, 81 (бывший склад железнодорожных ресторанов) – возгорание зданий; ул. Степная, 152 – возгорание дома; ул. Рыбалко, 26 – возгорание дома, - говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с боевыми действиями в Куйбышевском районе (микрорайон Грабари) обесточено 8 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались около 2 тысяч абонентов.

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