В Горловке ранены пятеро мирных жителей

ВСУ целый день обстреливают районы Горловки. Фото: Телеграм мэра

Сегодня, 28 июля, ВСУ целый день обстреливают районы Горловки.

- Украинские террористы вновь повергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Прилеты вражеских снарядов фиксируются на территории горловского хлебозавода по улице Первомайской, около авторемзавода и в поселке Широкая Балка. Повреждено здание хлебозавода и многоквартирного жилого дома по адресу: улица Первомайская, 87, - сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

В горловском поселке шахты имени Гагарина повреждены вследствие вооруженной агрессии украинских вооруженных бандформирований автомобиль и постройки по улице Отечественной, 86 (бывший завод «Стройдеталь»).

Также, по данным Приходько, в результате атаки укронацистов в Никитовском районе Горловки поврежден дом на улице Труда, 25 и в соседнем доме после попадания украинского снаряда полностью уничтожена хозпостройка. Под огнем украинских боевиков оказался и горловский поселок Зайцева. Там на улице Карбышева ранило женщину. Всего на текущий момент в городе воинской славы получили ранения пятеро мирных жителей.

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