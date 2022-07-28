Русская коалиция за сутки подавила две огневые точки противника под Авдеевкой

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за сутки подавили две огневые точки противника под Авдеевкой, уничтожив больше четырех десятков украинских боевиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», гаубица М-777, три грузовых автомобиля и более сорока человек личного состава, - рассказал Эдуард Александрович.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки обстреляли ДНР 146 раз, выпустив по ее территории 842 боеприпаса. По данным СЦКК, под огнем оказались районы пятнадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Лозовое, Старомихайловка, Александровка и Еленовка.

За прошедшие сутки трое мирных жителей погибли в Донецке, еще одиннадцать в столице, Горловке и Ясиноватой – ранены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В дирекции парка им. Щербакова выбиты стекла, над парком сработало ПВО

Осколки снаряда упали на территорию парка (подробнее)