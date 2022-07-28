В Донецке ранены два мирных жителя Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 28 июля, в Донецке два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Республики.

- В результате ударов по Донецке ранено два мирных жителя: в Куйбышевском районе по ул. Зоринской ранен и по ул. Куприна в Кировском районе, - говорится в сводке штаба.

Напомним, что ВСУ за сутки обстреляли ДНР 146 раз, выпустив по ее территории 842 боеприпаса. По данным СЦКК, под огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Лозовое, Старомихайловка, Александровка и Еленовка.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителях в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой.

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