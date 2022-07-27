27 июля от обстрелов в ДНР погибли три человека, десять получили ранения

За день в ДНР пострадали 13 человек. Фото: СЦКК

От обстрелов вооруженных формирований Украины пострадало 13 человек. Трое погибли, и еще десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— За сегодняшний день по состоянию на 22:15 противник выпустил 658 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм, — сообщили в СЦКК.

Тем временем украинские боевики обстреляли район машзавода в Горловке. По предварительным данным, по заводу выпустили 20 снарядов. От вооруженной агрессии ранения получила мирная жительница.

Напомним, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Александровке, из них один с ранее освобожденной территории – с Новолуганского. Ранее ведомство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины.

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