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Политика27 июля 2022 19:22

ВФУ обстреляли поселок машзавода им. Кирова, ранена мирная жительница

По предварительной информации боевики нанесли по поселку порядка 20 ударов
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики выпустили по горловскому поселку порядка 20 снарядов. Фото: ТГ/Приходько

Украинские боевики выпустили по горловскому поселку порядка 20 снарядов. Фото: ТГ/Приходько

Украинские боевики обстреляли поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова в Горловке. В результате украинской агрессии ранена мирная жительница на улице Ткаченко, 5/2. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Предварительно, по территории горловского машиностроительного завода им. С. М. Кирова укронацисты нанесли порядка 20 артиллерийских ударов, в результате чего горит архив и столовая, перебит газопровод, — сообщил мэр.

Приходько также подчеркнул, что в сети появилась ложная информация о якобы вредных для здоровья испарениях, образовавшихся из-за пожара на машиностроительном заводе. Градоначальник подчеркнул, что доверять только официальным источникам информации.

Тем временем украинские неонацисты подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» поселок Русский Край, что в Калининском районе Горловки. В результате разрывов вражеских снарядов в районе улиц Артузова и Утесова поселок обесточен, повреждены линии электропередач.

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