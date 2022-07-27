ВФУ обстреляли поселок машзавода им. Кирова, ранена мирная жительница

Украинские боевики выпустили по горловскому поселку порядка 20 снарядов. Фото: ТГ/Приходько

Украинские боевики обстреляли поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова в Горловке. В результате украинской агрессии ранена мирная жительница на улице Ткаченко, 5/2. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Предварительно, по территории горловского машиностроительного завода им. С. М. Кирова укронацисты нанесли порядка 20 артиллерийских ударов, в результате чего горит архив и столовая, перебит газопровод, — сообщил мэр.

Приходько также подчеркнул, что в сети появилась ложная информация о якобы вредных для здоровья испарениях, образовавшихся из-за пожара на машиностроительном заводе. Градоначальник подчеркнул, что доверять только официальным источникам информации.

Тем временем украинские неонацисты подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» поселок Русский Край, что в Калининском районе Горловки. В результате разрывов вражеских снарядов в районе улиц Артузова и Утесова поселок обесточен, повреждены линии электропередач.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ясиноватой погиб мирный житель, и еще трое получили ранения

Город полностью обесточен и лишен воды (подробнее)