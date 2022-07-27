В Ясиноватой погиб мирный житель, и еще трое получили ранения

Прифронтовой город лишен воды и обесточен. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы прифронтовой Ясиноватой. В результате украинской агрессии число раненных возросло до трех человек. Один мирный житель погиб в результате обстрела Полтавской улицы. Также в город полностью обесточен. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате очередного обстрела ВФУ Макеевки повреждения получил основной ввод, подающий электричество на Ясиноватую. Город полностью обесточен. Удалось восстановить электроснабжение Ясиноватской центральной районной больницы. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела, — сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Напомним, что из-за обстрела украинских боевиков обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Из-за этого подача воды в Ясиноватую, Макеевку и Донецк полностью приостановлена.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строители из Воронежа восстановят гимназию в пограничном селе ЛНР

Специалистов для ремонта набрали также и из числа местных жителей (подробнее)