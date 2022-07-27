Строители из Воронежа восстановят гимназию в пограничном селе ЛНР

Специалисты начали восстанавливать гимназию в приграничном селе. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

Строительная бригада из Воронежа поможет отремонтировать школу в приграничном селе Бондаровка в Луганской Народной Республике. Специалисты занимаются перекрытием кровли здания, заменой электропроводки и другими ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Несколько бригад, укомплектованных квалифицированными специалистами, заняты перекрытием кровли здания, заменой электропроводки, демонтажем пола и его бетонированием, а также выравниванием и шпатлевкой стен. Далее на очереди у строителей косметический ремонт спортзала, пищеблока столовой, а также замена канализации.

В пресс-службе уточнили, что в восстановительных работах заняты, помимо строителей из АО «СКСЗ» (Воронеж), рабочие из числа местных жителей. После ремонта школы рабочие продолжат восстанавливать объекты первой необходимости в Луганской Народной Республике.

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