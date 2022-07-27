Хабаровский край поможет отремонтировать дороги в Дебальцево

В Дебальцево доставят новую технику для коммунальных служб. Фото: ДАН

Хабаровский край России начнет ремонт 15 автодорог, а также социальных и спортивных объектов в городе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Захаревич.

— Сейчас восстановительные работы начаты на таких центральных объектах: детский сад № 5 «Ладушки», центр детского и юношеского творчества, центральная городская библиотека. В ближайшее время начнутся работы в бассейне спорткомплекса «Локомотив», а на остальных объектах уже идут работы, — подчеркнул глава администрации.

Также Захаревич отметил, что начат ремонт дорог. В целом будут отремонтированы 15 городских автодорог общей протяженностью порядка 70 тыс. кв. метров, для этого из России уже поступила необходимая спецтехника. В восстановительных работах принимают участие как местные, так и российские специалисты.

Тем временем градоначальник сообщил, что в Дебальцево приедет спецтехника для коммунальных служб.

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