В Рубежном организовали работу дневного стационара при больнице

Ведется ежедневный прием врачей-специалистов. Фото: Правительство ЛНР

В Рубежанской центральной городской многопрофильной больнице при содействии Министерства здравоохранения ЛНР запустили работу дневного терапевтического стационара на 10 коек и женской консультации. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Республики Олега Валиева.

Уточняется, что в больнице ежедневно ведут прием пациентов врачи-специалисты - терапевт, кардиолог, хирург и акушер-гинеколог. Кроме того, выполняются дополнительные методы обследования - рентген, УЗИ и ЭКГ.

Медучреждение обеспечили всеми необходимыми лекарствами, в том числе инсулином. Правда, работать медикам приходится в экстремальных условиях - в здании админкорпуса больницы артиллерийскими обстрелами была частично разрушена несущая стена, а в детской поликлинике повреждено перекрытие между первым и вторым этажами. В помещениях выбиты окна и двери.

- ВСУ целенаправленно уничтожали коммунальную и социальную инфраструктуру города, - отметил Валиев.

По словам чиновника, на всех соцобъектах города в результате военных действий отсутствует свет, газ и вода, нет телефонной связи и сети интернет.

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