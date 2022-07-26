В ДНР сообщили про освобождение Углегорской ТЭС

Воинов поблагодарили за спасение градообразующего предприятия. Фото: Администрация Светлодарска

Защитники Донбасса освободили от украинских боевиков одну из крупнейших в Европе теплоэлектростанций - Углегорскую ТЭС. Об этом сообщили в администрации города Светлодарск.

Там поблагодарили бойцов русской коалиции за спасение градообразующего предприятия и поздравили всех жителей Донецкой Народной Республики с этим поистине величайшим днем.

- Выражаем огромную благодарность нашим воинам, - говорится в официальном сообщении мэрии.

Освобождение Углегорской ТЭС обеспечит устойчивое энергоснабжение всей Республики. Теперь она сможет также торговать электроэнергией, в том числе передавая ее в общую энергосистему Донбасса и России.

Напомним, ранее сообщалось, что силы русской коалиции подавили две огневые точки ВСУ в районах Авдеевки и Невельского. Кроме того, совместными действиями военнослужащих ДНР и РФ были уничтожены установка РСЗО «Ураган», две БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля и более двадцати человек личного состава вражеской армии.

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