На западной окраине Донецка подорвался на мине местный житель

Мужчина пострадал от подрыва взрывоопасного предмета Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прифронтовом поселке Александровка под Донецком был ранен мужчина. Житель пострадал от детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В пгт Александровка по улице Челюскинцев, 1 в результате подрыва на взрывоопасном предмете осколочное ранение левого бедра и поверхностное ранение мягких тканей грудной клетки получил мужчина 1954 года рождения, - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Республиканской клинической психиатрической больницы по улице Одинцова, 19 в Куйбышевском районе Донецка пострадал один человек. Осколочное ранение правого плеча и грудной клетки получил мужчина 1963 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в больницу имени Калинина. В здании самой психиатрической лечебницы повреждены стекла и фасад.

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