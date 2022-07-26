В ДНР стационарные телефоны переведут на российский код с 1 августа

Телефонная связь в республиках продолжает интегрироваться в общероссийскую систему. Фото: t.me/dnronline

С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российскую нумерацию. Ей будет присвоен код +7(856). Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что при этом внутренний номер телефона абонентов останется прежним.

- Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что телефонная связь в Луганской Народной Республике также продолжает интегрироваться в общероссийскую систему. С 25 июля стационарная связь в ЛНР перешла на номер в коде российской системы нумерации «857». При этом в Минкомсвязи Республики обратили внимание граждан на тот факт, что сейчас звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную и Попасную временно недоступны. Это связано с проведением работ по восстановлению коммуникационных систем связи.

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