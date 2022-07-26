В Стаханове 27 июля проведут прием жильцов, чьи дома пострадали в результате боевых действий

Прием «разрушенцев» будут вести представители Следственного комитета России. Фото: УНМ ЛНР

В среду, 27 июля, представители Следственного комитета Российской Федерации проведут прием граждан, чьи дома были повреждены в ходе военных действий. Об этом сообщили в администрации города, где, собственно, и будет проходить сам прием.

Там пояснили, какие документы необходимо иметь при себе «разрушенцам».

- Жителям города, чьи дома получили повреждения в результате обстрелов города вооруженными формированиями Украины, необходимо явиться в администрацию города Стаханова и написать заявление. При себе иметь правоустанавливающие документы на имущество и паспорт, - рассказали в мэрии.

Уточняется, что прием состоится в отделе предоставления административных услуг, расположенном на первом этаже. Начало мероприятия запланировано на 10:30.

Тем временем в Мариуполе российские строители занимаются сборкой временного модульного жилья, которое будет предназначено для тех горожан, у кого степень разрушения домов больше 30 процентов. Такие временные квартиры будут сдаваться на срок постройки постоянного жилого фонда.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Новый водовод в ДНР: что это даст людям

Власти обещают сохранить подачу воды, пусть и по графику (подробнее)