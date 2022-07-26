Союзные войска за 24 часа уничтожили несколько десятков украинских националистов и их вооружение Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки силы русской коалиции уничтожили несколько десятков украинских боевиков и их вооружение. Об этом сообщили в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО «Ураган», две БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля и более двадцати человек личного состава, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, бойцам удалось также подавить две огневые точки противника в районах Авдеевки и Невельского.

Тем временем в Луганской Народной Республике сообщили о 67 ликвидированных украинских боевиках.

- Уничтожено: до 67 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 единицы специальной автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка, - уведомил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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