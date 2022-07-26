В результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погиб один и были ранены пять мирных жителей

В Республике повреждены 12 домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 52 раза. За это время в ее направлении противник выпустил 316 боеприпасов. При этом применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Буденовский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Кировский район) и Старомихайловка, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов в Республике погиб один и были ранены 5 мирных жителей, в том числе дети 2007 и 2008 годов рождения. Кроме того, среди пострадавших двое гражданских лиц с ранее освобожденных территорий - населенных пунктов Кирилловка и Владимировка.

Также сообщается о повреждении 12 домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры ДНР.

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