Зафиксировано возгорание на заводе Донпластавтомат в Киевском районе Донецка

По Киевскому району Донецка выпустили восемь боеприпасов калибром 152 мм (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате этого на территории завода Донпластавтомат загорелся мусор. На месте работают спасательные службы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате попадания взрывоопасного предмета по адресу: улица Домостроительная 1, на территории завода Донпластавтомат загорелся мусор. Площадь возгорания 1000 м2. На месте работают спасательные службы, — сообщил мэр.

В Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел Киевского района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Авдеевке. Всего было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.

По данным СЦКК, по состоянию на 21:30 противник выпустил 280 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

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