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Политика25 июля 2022 20:17

Зафиксировано возгорание на заводе Донпластавтомат в Киевском районе Донецка

На месте работают спасательные службы
Виктория ПОДАРОВА
По Киевскому району Донецка выпустили восемь боеприпасов калибром 152 мм (архивное фото)

По Киевскому району Донецка выпустили восемь боеприпасов калибром 152 мм (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате этого на территории завода Донпластавтомат загорелся мусор. На месте работают спасательные службы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате попадания взрывоопасного предмета по адресу: улица Домостроительная 1, на территории завода Донпластавтомат загорелся мусор. Площадь возгорания 1000 м2. На месте работают спасательные службы, — сообщил мэр.

В Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел Киевского района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Авдеевке. Всего было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.

По данным СЦКК, по состоянию на 21:30 противник выпустил 280 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

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