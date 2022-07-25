Союзные войска за сутки уничтожили порядка 60 украинских боевиков

Оборонные ведомства Республик уничтожили порядка 60 украинских боевиков Фото: Дмитрий СТЕШИН

Союзные войска Донецкой и Луганской Народных Республик, а также России уничтожили порядка 60 украинских боевиков, а также артиллерийские установки, бронетранспортеры и автомобильную технику. Об этом сообщили в Народных милициях ДНР и ЛНР.

— Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град» и более 30 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское, — сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник потерял 30 человек личного состава, две артиллерийские установки, три бронетранспортера и семь машин.

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