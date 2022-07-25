Украинские боевики выпустили по ДНР более 480 снарядов

Донецк и другие города Республики продолжают страдать от агрессии ВФУ. На фото — обстрел Ленинского района. Фото: СЦКК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки по ДНР выпустили свыше 480 снарядов. Под огнем украинских боевиков оказались районы 14 населенных пунктов. За минувшие сутки от украинской агрессии погиб один мирный житель, и еще двое получили ранения. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки известно о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Всего противник выпустил 482 единицы различных боеприпасов. Повреждено 13 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Горловке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, стало известно о гибели одного гражданского лица в освобожденной ранее Егоровке и ранении еще двух мирных жителей.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 203, 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, НАР 80 мм (с использованием авиации).

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