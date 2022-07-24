В Луганске организовали сеанс одновременной игры в шашки для детей

Это первое спортивное мероприятие для детей с освобожденных территорий. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народной Республики организовали сеанс одновременной игры в шашки для детей. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР. Об этом сообщили в общественной организации «Будущее Донбасса».

Представитель организации Ольга Дригода уточнила, что впервые в игре приняли участие ребята из освобожденных районов ЛНР.

- Это первое спортивное мероприятие для детей с освобожденных территорий. В нем принимают участие ребята из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и Попасной, - пояснила она.

Судьей соревнований выступил мастер спорта международного класса Иван Шовкопляс. Он рассказал, что главной целью мероприятия было заинтересовать детей игрой в шашки, а в планах - создать на территории Республики крупный шашечный клуб.

- Мы создадим на территории ЛНР шашечный клуб международного значения. И будем развивать это направление на самом высоком уровне, - отметил он.

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