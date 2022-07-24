В Донецке под обстрел украинских боевиков попал завод холодильников

Сегодня, 24 июля, под обстрел вооруженных формирований Украины попало предприятие «Донфрост» (в народе – завод холодильников). Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Тем временем, военные эксперты Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали обстрел Кировского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), с применением артиллерийских систем калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

- ВФУ вели огонь с направление своих позиций расположенных в районе Курахово. Это зона ответственности ВФУ 54-й отдельной механизированной бригады, командир - полковник Майстренко Алексей Сергеевич, - подчеркивается в сводке СЦКК.

Разрушения Кировского района: Ишимская, 1, 2, 4 – жилые дома; ул. Скляренко, 2, 16 - многоквартирный жилой дом; ул. Скляренко, 16 «а» - магазин «Славутич»; ул. Казбекская, 5 - частный жилой дом.

В Донецке под обстрел украинских боевиков попал завод холодильников

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