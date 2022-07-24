В ДНР назвали виновников обстрелов Ленинского и Кировского районов Донецка

Повреждения зафиксированы по восьми адресам

Военные эксперты Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подтвердили факт обстрела Кировского и Ленинского районов Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), с применением артиллерийских систем калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

- ВФУ вели огонь с направление своих позиций расположенных в районе Курахово. Это зона ответственности ВФУ 54-й отдельной механизированной бригады, командир - полковник Майстренко Алексей Сергеевич, - подчеркивается в сводке СЦКК.

Зафиксированы повреждения по адресам:

Кировский район:

- Ишимская, 1, 2, 4 – жилые дома;

- ул. Скляренко, 2, 16 - многоквартирный жилой дом;

- ул. Скляренко, 16 «а» - магазин «Славутич»;

- ул. Казбекская, 5 - частный жилой дом.

Ленинский район:

- пр-кт Жуковского, 2 – ООО «Донфрост».

По данным СЦКК, ВСУ за прошедшие сутки 46 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 344 боеприпаса.