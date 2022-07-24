В Ясиноватой ранило мирного жителя

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 24 июля, вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли Ясиноватую. В результате на улице Пролетарской ранение получил мирный житель. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики с позиций в Авдеевке продолжают обстрел жилых кварталов Ясиноватой, - говорится в сводке штаба.

Напомним, что сегодня в Кировском районе Донецка ранен мужчина. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели еще одного мирного жителя в Кировском районе Донецка. Ранения получили трое гражданских в Киевском районе Донецка и Спартаке, из них один парень-подросток 2005 г.р. с ранее освобожденной территории – с Владимировки.

По данным СЦКК, ВСУ за сутки 46 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 344 боеприпаса. Под огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Гольмовского, Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Новоселовки, Яковлевки, Ясиноватой, Спартака, Макеевки, Старомихайловки и Еленовки, - говорится в сводке.

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